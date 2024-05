Juventus, l'allarme di Rabiot 'spacca' lo spogliatoio: 'In tanti non sanno cosa fare l'anno prossimo'

quella che vedremo in campo nella stagione 2024/2025? Se lo chiedono in tanti perché seche si chiama, eletto a plenipotenziario dal patron John Elkann nella sua lettera agli azionisti,La finale di Coppa Italia da provare a vincere mercoledì contro l'Atalanta rimane l'ultimo importantissimo obiettivo stagionale dopo l'aritmetica certezza delle qualificazioni a Mondiale per Club e Champions League 2024/25 (con relativa pioggia di milioni su un bilancio provatissimo), ma

o di questo momento negativo in casa Juventus:. Il francese, ancora in scadenza di contratto, ha parlato a cuor leggero ai microfoni delle tv e ha manifestato, pur con garbo e compostezza,Prima a Sky e poi a Dazn, l'ex PSG ha infatti spiegato che per sé: "Io sto bene, sono capitano e sono orgoglioso, ma prima o poi" e poi ha sganciato la bomba confermando che: "l'anno prossimo, anche nello staff,Non so ancora se sarò ancora qui".

Un'incertezza ee che, inevitabilmente, condiziona il gruppo nei suoi risultati. E se Rabiot quando parla di sé è giustamente legittimato dalla sua scadenza contrattuale al 30 giugno, e se altrettanto lo è per Allegri e il suo staff che da tempo sono sulla via dell'addio,Se sarà davvero Thiago Motta il futuro allenatore dei bianconeri la sensazione è che la rivouzione possa coinvolgere la stragrande maggioranza dell'attuale organico.) fra i potenziali titolari della rosaal gioco dell'italo-brasialiano. Per molti ci sono dubbi legati a trattative per il rinnovo che non decollano come per, per altri c'è un mercato che inizia a risuonare e per cui la società non sta chiudendo le porte come per Bremer,e perfino. Lo stesso Allegri, del resto, lo ha sottolineato più volte:. C'è tempo, nel mercato c'è sempre, ma il malumore per una comunicazione anche interna che fatica ad arrivare sta lentamente esplodendo.