Una vittoria in mondovisione, o quasi. La Lazio ha battuto, per la seconda volta in un mese, la Juventus, stavolta alzando al cielo di Riad la Supercoppa italiana. I biancocelesti guidati da Simone Inzaghi hanno festeggiato grazie ai gol decisivi di Lulic e Cataldi.



GLI ASCOLTI DI JUVE-LAZIO - La superiorità biancoceleste ha avuto una lunga fetta di pubblicoCome riporta Calcioefinanza.it, la sfida di Riyad ha ottenuto un ascolto medio di 6.337.000 spettatori, con il 34.62% di share. Si tratta del secondo miglior risultato in termini di ascolti rispetto alle ultime 5 edizioni.