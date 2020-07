Monday Night della 34esima giornata in Serie A con il match clou, quello che potrebbe rivelarsi decisivo per le sorti dello scudetto: la Juventus ospita la Lazio all'Allianz Stadium di Torino alle 21.45. Di seguito tutti gli episodi da moviola.



JUVENTUS – LAZIO Lunedì 20/07 h. 21.45

ORSATO

MANGANELLI – PRETI

IV: PICCININI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: SCHENONE



87' - Rigore per la Lazio: Bonucci si addormenta e si fa anticipare da Immobile, prima di colpirlo in area. Penalty netto per i biancocelesti, il difensore della nazionale rischia il rosso.



47' - Rigore per la Juve! Con la schiena l'intervento di Acerbi sul mancino di Rabiot, braccio largo di Bastos sul sinistro di Ronaldo: il pallone viene toccato all'interno dell'area di rigore. Dopo l'intervento del Var, Orsato concede il penalty: inizialmente aveva dato punizione perché riteneva che l'intervento fosse avvenuto fuori.