Juventus-Lazio, in campo oggi alle 15 all'Allianz Stadium di Torino, è il primo match della quarta giornata di Serie A, che torna dopo la pausa per la Nazionale. Bianconeri e biancocelesti, protagonisti in estate sul mercato dell'operazione che ha portato a Formello sia Pellegrini che Rovella, si affrontano partendo, in classifica, dai 7 punti dei padroni di casa (terzi) e dai 3 degli ospiti (12esimi). La curiosità statistica del match di oggi verte sul fatto che, in caso di vittoria, la Juve di Max Allegri tornerebbe per poche ore da sola in testa alla classifica (in attesa del risultato del derby di Milano, in programma alle 18), cosa che non accade dal 1° agosto 2020, quando a sedere sulla panchina bianconera c'era Maurizio Sarri, attuale allenatore della Lazio e ultimo tecnico capace di vincere lo scudetto con la Juventus. Per quanto riguarda i precedenti, Juve e Lazio nella loro storia si sono affrontate in 190 partite ufficiali, con un bilancio di 98 vittorie per la Juve, 45 pareggi e 47 successi per la Lazio. Le reti realizzate dai bianconeri sono state 328, quella dei biancocelesti 210. Nello scorso campionato, la Juve vinse in casa per 3-0, mentre la Lazio si impose all'Olimpico con il risultato di 2-1. Oggi tutti in campo alle 15, arbitra Maresca, con Irrati al Var.



Di seguito le formazioni ufficiali:



JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.



LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.