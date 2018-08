Prima allo Stadium per la Juve, che ospita una Lazio che deve cancellare il ko all'esordio con il Napoli. Ecco la sfida presentata dai dati Opta: la Juventus ha vinto 20 degli ultimi 27 precedenti in Serie A contro la Lazio; i biancocelesti hanno ottenuto un solo successo nel parziale, sei i pareggi. La Lazio ha trovato la vittoria nell’ultimo incontro di campionato giocato contro la Juventus a Torino, interrompendo una striscia di 13 gare esterne senza successi contro la squadra bianconera (3N, 10P). Nello scorso campionato la Juventus ha perso solo due gare casalinghe – nessuna squadra di Serie A ha fatto meglio; la prima delle due sconfitte però è stata proprio contro la Lazio. Sconfitta per 1-2 nella prima giornata di Serie A per la Lazio: i biancocelesti non perdono entrambe le prime due partite stagionali di campionato dal 2006/07.



In sei degli ultimi sette campionati la Juventus ha vinto entrambe le prime due gare disputate; l’unica eccezione nel 2015/16 in cui ha iniziato la Serie A con due sconfitte. Dall’inizio del 2018 nessuna squadra con almeno due partite interne disputate nei cinque maggiori campionati europei ha subito meno gol della Juventus in incontri casalinghi (quattro). Tuttavia, i bianconeri non hanno tenuto la porta inviolata in nessuna delle tre gare più recenti allo Stadium. Ciro Immobile, a segno con una doppietta nell’ultima sfida contro la Juventus allo Stadium, ha partecipato attivamente a 65 gol (53 reti, 12 assist) in 70 presenze di campionato con la maglia della Lazio. Cristiano Ronaldo ha segnato in tutte e tre le occasioni in cui ha giocato allo Stadium di Torino: quattro reti e due assist in tre partite.



FORMAZIONI UFFICIALI



Juventus: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo.



Lazio: Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto, Immobile.