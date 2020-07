Soltanto fino a poche settimane fa poteva e doveva essere lo scontro diretto decisivo per l'assegnazione dello scudetto. Oggi, a causa del crollo della formazione di Simone Inzaghi - 4 sconfitte nelle ultime 7 giornate - Juventus-Lazio è l'opportunità per Sarri e i suoi giocatori di lasciarsi alle spalle le critiche per le ultime deludenti esibizioni (2 pari nelle ultime 3) e mettere una serissima ipoteca sul nono titolo consecutivo. In caso di vittoria nel match delle 21.45 allo Stadium, i bianconeri porterebbero a 8 punti il margine di vantaggio sull'Inter e a 9 sull'Atalanta; per i biancocelesti, a secco di successi da 4 partite, la chance di scavalcare in classifica i bergamaschi e appaiare l'Inter al secondo posto.



Ecco alcune statistiche su Juve-Lazio fornite da Opta:



La Juventus è la squadra contro cui la Lazio ha perso più partite in campionato (81) - quella biancoceleste è anche la squadra contro cui la Juventus ha segnato di più in Serie A (269 gol). Dopo la vittoria nella gara d’andata, la Lazio potrebbe ottenere due successi di fila contro la Juventus in Serie A per la prima volta dal 2001 e vincere andata e ritorno nello stesso campionato contro i bianconeri per la prima volta dal 1942/43.

L’ultimo successo della Lazio in Serie A contro la Juventus nel girone di ritorno risale al marzo 2001 (4-1, doppiette di Nedved e Crespo); da allora 12 successi bianconeri e cinque pareggi.



La Juventus ha tenuto la porta inviolata in cinque delle ultime sette partite interne di Serie A contro la Lazio, parziale in cui ha ottenuto ben cinque successi (1N, 1P). La squadra di Maurizio Sarri non trova il successo da tre giornate di campionato (2N, 1P), parziale in cui ha sempre subito almeno due gol: i bianconeri non incassano almeno due reti per quattro gare di fila in Serie A da marzo 1993 con Giovanni Trapattoni in panchina.



Dalla ripresa del campionato dopo la sosta, solo SPAL, Cagliari e Lecce hanno segnato meno della Lazio (otto gol) in Serie A; prima della pausa forzata, solo l’Atalanta (70) aveva messo a referto più reti della Lazio (60).

La Lazio ha conquistato solo un punto nelle ultime quattro gare di campionato (1N, 3P): l’ultima striscia più lunga dei biancocelesti in Serie A risale a dicembre 2018 (cinque partite in quel caso).



Ciro Immobile (29 reti) e Cristiano Ronaldo (28) potrebbero superare la quota dei 30 gol in questo campionato: è successo solo una volta nella storia della Serie A che due giocatori hanno segnato più di 30 reti nello stesso torneo, nel 1950/51 con Gunnar Nordahl e Stefano Nyers.



La Lazio è la vittima preferita in Serie A di Gonzalo Higuaín: 12 gol in 10 partite per l'attaccante della Juventus. Il giocatore argentino ha trovato la rete nell’ultima gara contro il Sassuolo e potrebbe segnare per due presenze di fila in campionato per la prima volta da ottobre 2018 con la maglia del Milan.



L’attaccante della Lazio Ciro Immobile non segna da tre partite di campionato: dal suo arrivo alla Lazio, ha avuto solamente tre strisce di almeno quattro partite a secco, l’ultima a maggio 2019 (sette presenze senza marcature).





LE FORMAZIONI UFFICIALI:



JUVENTUS – Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo.



LAZIO – Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Cataldi, Parolo, Anderson; Caicedo, Immobile.​





