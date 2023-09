Di seguito i principali episodi da moviola di Juventus-Lazio, in campo oggi alle 15 all'Allianz Stadium di Torino nel primo match della quarta giornata di Serie A, che torna dopo la pausa per la Nazionale.



JUVENTUS – LAZIO Sabato 16/09 h.15.00



ARBITRO: MARESCA

ASSISTENTI: BACCINI – PAGLIARDINI

IV: AYROLDI

VAR: IRRATI

AVAR: MAGGIONI



30' - Leggera strattonata in area fra Bremer e Luis Alberto, che si lamenta, ma non ci sono gli estremi per il rigore e Maresca fa bene a far proseguire.



12' - Sul gol di Vlahovic, in partenza dell'azione, McKennie sembra controllare la palla fuori dalla linea laterale, ma il check del Var conferma che la palla era in campo.