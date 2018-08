La seconda giornata di Serie A si apre alle 18, con la sfida dell'Allianz Stadium tra Juventus e Lazio. LIVE su Calciomercato.com la moviola dell'incontro, diretta dall'arbitro Irrati (Tegoni-Peretti gli assistenti, Mariani quarto uomo, Guida Var e Carbone Avar).







13' MANCATA PUNIZIONE SU IMMOBILE - Chiellini interviene in ritardo sull'attaccante della Lazio al limite dell'area; Irrati lascia correre, ma il contatto c'era.



20' MANO DI RONALDO, IRRATI NON FISCHIA - L'asso portoghese sfiora la palla con la mano sul tiro-cross di Bernardeschi, ma nessuno si accorge di nulla. Nel caso in cui fosse stato ravvisato il tocco, sarebbe scattato il giallo per Ronaldo.



30' GOL DI PJANIC, CR7 IN FUORIGIOCO? - Sulla conclusione del centrocampista bianconero, Ronaldo, pur non trovandosi sulla traiettoria visiva del portiere, si sposta per evitare il pallone. Rimane il dubbio sulla regolarità del suo posizione.



46' AMMONITO ALEX SANDRO - Il laterale brasiliano si fa superare da Marusic e lo stende con un fallo che gli costa l'ammonizione, corretta.



53' AMMONITO PAROLO - Salta di testa, ma con le braccia larga, Marco Parolo, che viene ammonito.



66' AMMONITO MILINKOVIC - Cartellino giallo anche per Milinkovic-Savic, dopo un fallo ai danni di Chiellini.



83' AMMONITO DOUGLAS - Ammonito Douglas Costa per un intervento su Badelj.