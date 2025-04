Juventus, le 3 soluzioni di Tudor dopo Parma: torna Yildiz e può sorprendere sugli esterni

Dopo la caduta del Tardini, più rovinosa nei pensieri che nella classifica, lasi aggrappa a chi può ancora cambiare il corso di una stagione che non vuole arrendersi alla malinconia. Verso Juventus-Monza, partita carica di tensione e di responsabilità,, tre promesse non più da custodire ma da liberare. Tre salvatori possibili:Kenanha osservato Parma dalla panchina, frenato da un infortunio che ne ha spento la corsa proprio sul più bello. Ma. Non più un giovane da proteggere, ma un talento da scatenare: Kenan gioca per illuminare, per spostare gli equilibri, per accendere una squadra che troppo spesso, senza di lui, sembra vivere a luci basse.. E magari con quel goal che stava dando verve e soprattutto punti alla Juventus.

, fermo ai box per infortunio,. L’uomo arrivato per spaccare le partite dovrà ora iniziare a spaccare anche i destini. Il francese, fino a oggi, ha mostrato lampi e promesse, salvo poi fermarsi. Ha bisogno di continuità, di goal pesanti, di prestazioni che non siano solo da copertina, ma da prima pagina.. Non basteranno più i numeri. Serviranno i fatti.

L’ultima chiave potrebbe essere quella meno attesa, la più silenziosa: Timothy. L’americano, recuperato a pieno ritmo,, in difficoltà nelle ultime uscite,proprio da parte del figlio d'arte, con Weston McKennie spostato sul lato sinistro per dare equilibrio e corsa. È una soluzione che profuma di coraggio e necessità: Weah, con la sua velocità e la capacità di strappare in avanti, può dare alla Juventus quella dose di verticalità che è mancata drammaticamente a Parma.

