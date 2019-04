Prove di Champions per la Juve. E Allegri di sicuro ha provato tutto quello che c'era da provare. Bonucci si conferma croce e delizia: ancora un gol regalato, poi è sua la palla che innesca Dybala in occasione del rigore. A cambiare tutto però sono Pjanic e ancora una volta Kean, la squadra con loro cambia volto completamente.



Juventus-Milan 2-1



JUVENTUS



SZCZESNY 6: bruciato da Piatek sul gol, azione resa impossibile dagli errori di Bonucci



RUGANI 5.5: perde il duello con Piatek



BONUCCI 5: ce la mette tutta per regalare il vantaggio al Milan, tra disimpegno sbagliato sia come concetto che come misura e intervento in ritardo su Bakayoko. Errore grave, parzialmente cancellato dall'assist col contagiri per Dybala che porta all'1-1



ALEX SANDRO 5: inizialmente quasi rigenerato dalla mossa a sorpresa di Allegri, poi torna a commettere errori nella doppia fase, graziato da Fabbri sullo 0-0 quando colpisce il pallone col braccio su cross di Calhanoglu



DE SCIGLIO 6: meno bene di altre volte, Borini quando alza il livello di coraggio gli va via BENTANCUR 5.5: falloso e lento, la versione intraprendente di inizio stagione ancora non c'è



EMRE CAN 6: si fa male, stringe i denti, esce. Senza di lui il centrocampo della Juve perde tantissimo (25' p.t. KHEDIRA 6: entra lui e non Pjanic, si batte e si sbatte ma è ancora in ritardo di condizione)



BERNARDESCHI 6.5: molto meglio quando parte dalla destra, gli manca cattiveria negli ultimi venti metri ma senza Dybala si carica la squadra sulle spalle



SPINAZZOLA 6: se attaccato balla, quando attacca sa far male (16' s.t. PJANIC 7: entra subito dopo l'1-1 e rimette la Juve a posto in campo, con lui è una squadra, senza di lui è un'altra. Tempi perfetti sull'assist regalato a Kean)



DYBALA 6: malissimo per un'ora, trova però un lampo decisivo. E comunque non è poco quello che fa con l'azione dove si procura e poi trasforma il rigore. Ma anche la reazione negativa al cambio è un evidente segnale di nervosismo (21' s.t. KEAN 7.5: porta molta più sostanza là davanti, in un modo o nell'altro segna sempre)



MANDZUKIC 6: lui battaglia, sì. Ci prova anche in rovesciata. E se c'è da fare il terzino, lo fa anche se al centro dell'attacco c'è Kean, non soltanto per Ronaldo.



All. ALLEGRI 6.5: cambia e ricambia se necessario, continua a sperimentare, un buon modo per tenere alta la concentrazione o magari provare a rigenerare elementi scarichi. Solo che a volte non funziona. Meglio nella ripresa, con una Juve meno sperimentale. Alcuni giocatori però sono un caso aperto, Dybala su tutti. Altri sono in una condizione stratosferica, vedi Kean.