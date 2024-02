Juventus, le pagelle di CM: neanche il gol salva Rabiot. Vlahovic c'è, Yildiz meno

Cristiano Corbo

Hellas Verona-Juventus 2-2 (11' Folorusnho, 28' Vlahovic su rigore, 52' Noslin, 55' Rabiot)



Szczesny 6.5: due gol presi, uno e mezzo inevitabili. L'Hellas sembra prendere, puntare e mirare come filosofia di vita. Lui c'è.

Gatti 5.5: scontri, più che incontri. Gatti prova a tenere con le sue armi a disposizioni. Anche le più 'ignoranti' (12' st Alex Sandro 6: prova a dare equilibrio e uscite giuste).

Rugani 5.5: sul gol è leggero, su tutto il resto è attento. Un po' così, un po' a metà.

Danilo 5.5: compartecipazione di colpe lì dietro. Noslin s'infila. Duda e Suslov, prima e dopo, gli danno parecchi grattacapi.

Cambiaso 6: nel primo tempo é l'uomo di qualità di Allegri. Scambia e riceve. Inventa, persino (35' st Weah s.v.: gioca sulla corsa).

McKennie 6: corsa forsennata e chiusure giuste. Però non punge mai: che fatica se c'è da servire il passaggio chiave.

Locatelli 6.5: in un mare di tocchettini, il guizzo bello e decisivo per Rabiot. Alle volte, osare...

Rabiot 5.5: per il gol, e non di più. La partita è lenta, macchinosa, piena di occasioni sciupate. Come quel cross d'esterno per Vlahovic, che arriva nonostante tutto.

Kostic 5.5: non punge e non la stoppa neanche nel momento più importante. Involuto (12' st Chiesa 6: cerca la sgasata giusta, dimostra di stare più che benino).

Yildiz 5.5: si ferma a una bella promessa, senza più trovare la continuità chiesta da Allegri. Quando un paio di giocate non entrano, poi si spegne (21' st Alcaraz 6.5: bel filtrante, belle vibrazioni. Ingresso forte).

Vlahovic 6.5: bella lotta, bel rigore. Entrasse un po' di più in area nelle (diverse) azioni in verticale, parleremmo di una super prestazione (35' st Milik s.v.: prova a sfruttare i centimetri).



Allegri 5: alti e bassi, i gol fatti tornano esattamente come quelli subiti. Non ha curato la Juve. Oggi è persino più vulnerabile.