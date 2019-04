Un tempo pessimo e una ripresa all'altezza della situazione, questa è la Juve di San Siro. Trascinata ancora una volta da Cristiano Ronaldo, ispirato da un Pjanic libero di inventare. Fatale l'errore di Szczesny, che poi si riprende. In tanti deludono, da Alex Sandro a Cancelo, da Bernardeschi a Cuadrado. Queste le pagelle di Calciomercato.com.



Inter-Juventus 1-1



JUVENTUS SZCZESNY 6: ha grosse responsabilità sul gol di Nainggolan, poi ci mette più di una pezza. Ormai la frittata l'aveva fatta, saper reagire così è un'ulteriore conferma dell'essere un portiere di primissimo livello

EMRE CAN 6: questa volta l'esperimento da difensore centrale sembra fallire, la Juve barcolla e Allegri lo riporta a centrocampo quando non è passato nemmeno un quarto d'ora

BONUCCI 5.5: gli attaccanti dell'Inter arrivano da tutte le parti, lui dovrebbe comandare la difesa

CHIELLINI 6: torna in campo, ci fosse riuscito dieci giorni prima forse la Juve sarebbe ancora in Champions

CANCELO 5.5: patisce Perisic e la sua fisicità, alla distanza viene fuori anche lui pur leggendo spesso male la giocata da

CUADRADO 5.5: dopo il grave infortunio sta giocando con continuità, sono prove anche da mezzala, ma per il vero Cuadrado l'appuntamento è al prossimo campionato

PJANIC 6.5: un tocco, due tocchi, non sembra essere serata. Quel colpo di tacco per Ronaldo però è una meraviglia.

MATUIDI 6: il salvataggio nel primo tempo vale come un gol segnato, il 2-0 avrebbe chiuso subito la partita (15' s.t. KEAN 6: mezz'ora a San Siro, prosegue l'apprendistato ma insieme a Ronaldo continua a non segnare)

ALEX SANDRO 5.5: gioca male, non è una novità, è un caso (4' s.t. SPINAZZOLA 6: ha più voglia, meriterebbe anche più spazio di Alex Sandro in questa fase, indipendentemente dal sistema di gioco)

BERNARDESCHI 5: l'unico vero tiro nel primo tempo è suo, ma per il resto non si nota mai (41' s.t. MATHEUS PEREIRA s.v.)

RONALDO 7: troppo solo. E allora si mette in proprio dopo un'ora, prima un tiro a colpo sicuro respinto dal muro nerazzurro, poi il gol numero 600 con le maglie di club. Spinazzola e Bernardeschi lo sollevano come si fa con un re, quello che lui è.



All. ALLEGRI 6: i primi esperimenti falliscono a tal punto da spazzarli via dopo nemmeno un quarto d'ora. Un primo tempo pessimo, una ripresa in cui la Juve torna a fare la Juve.