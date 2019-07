Juve-Inter è sempre Juve-Inter, calcio d'estate sì ma in grado di lanciare segnali indicativi. E se Antonio Conte l'ha caricata a mille, anche Maurizio Sarri ha voluto prepararla come una partita vera, o quasi. Segnali incoraggianti da Higuain e De Ligt, nonostante il gol subito li abbia visti entrambi coinvolti. Ronaldo è sempre Ronaldo, solo alla distanza viene fuori Rabiot. In difficoltà invece Cancelo, Matuidi e Mandzukic su tutti. Queste le pagelle di Calciomercato.com.



Juventus-Inter 5-4 (1-1 d.t.r.)

JUVENTUS

SZCZESNY 6: sull'autorete di De Ligt guarda la palla entrare come tutti, per il resto ci mette una pezza in più di un'occasione (1' s.t. BUFFON 7: ordinaria amministrazione fino ai rigori, dove si esalta su Ranocchia, Longo e Borja Valero)

CANCELO 5.5: mezzo passo indietro rispetto alla partita col Tottenham, troppo facilmente in difficoltà quando viene puntato

BONUCCI 6: gli occhi sono tutti per De Ligt, a comandare il reparto però è lui, ma gli serve ancora tempo per eseguire ciò che pretende Sarri (25' s.t. RUGANI s.v.)

DE LIGT 6: un po' goffo un po' sfortunato in occasione dell'autogol, ma lancia già segnali importanti nell'uno contro uno. È forte, si vede anche in un test come questo con la Juve in difficoltà (1' s.t. DEMIRAL 6.5: fisicamente è anche lui una forza della natura)

DE SCIGLIO 6: tiene botta, per lui una prestazione migliore rispetto a quella di pochi giorni fa, almeno in fase difensiva

RABIOT 6: impacciato, sul centrodestra non è a suo agio e nel primo tempo appare è tra i più in ritardo. Meglio, molto meglio nel secondo tempo. E anche la prova in cabina di regia potrà essere ritentata in futuro

PJANIC 6: per ora i tempi per gestire 150 palloni a partita non sono ancora maturi, le rare volte in cui riesce a verticalizzare si intravede qualcosa di importante (20' s.t. EMRE CAN 6: entra bene in partita, fa capire che la Juve non perde mai volentieri

MATUIDI 5.5: sta giocando tanto, forse Sarri lo sta ancora studiando, ma forse per il suo calcio non sarà mai realmente adatto (33' s.t. MURATORE s.v.)

BERNARDESCHI 6: gli manca sempre qualcosa per fare la differenza. È solo luglio ed è solo un'amichevole, però il copione non è poi così diverso da quello della passata stagione

HIGUAIN 6.5: sullo svantaggio è tra i più colpevoli, salta poco e in ritardo. Un episodio in un primo tempo che però ha lanciato tanti altri messaggi positivi, regista d'attacco prezioso per Ronaldo, tanta voglia di convincere la Juve a rivedere la decisione di cederlo a ogni costo (1' s.t. MANDZUKIC 5.5: la Juve alza i giri del motore ma lui non riesce mai ad uscire dalla morsa dei centrali nerazzurri)

RONALDO 7: non ci sta a perdere mai, nemmeno in amichevole. Ci prova e ci riprova, questa volta ci riesce sbloccandosi anche su punizione seppur con una deviazione favorevole. Ma è sempre lui.



All. SARRI 6: la Juve parte piano e poi viene fuori, come contro il Tottenham è necessario registrare qualcosa negli spogliatoi. I segnali, positivi, non mancano. Pure suoi: partita allenata e gestita fino in fondo, le reazioni durante i rigori confermano la voglia di vincere