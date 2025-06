AFP via Getty Images

Di Gregorio 6.5: Nel finale guadagna mezzo punto in più.Kalulu 6: bene nelle due fasi, senza mai andare in affannoSavona 5: Maldestro nell’azione che porta al goal del Wydad, peccato perché macchia una prestazione fin lì discreta. Ma quell’errore pesa.Kelly 5.5: È corresponsabile nell’azione che porta al goal di Lorch, ma sull’altro piatto della bilancia c’è un partita ottima nella metà campo avversariaAlberto Costa 6: Meno bene rispetto all’Al-Ain, ma non male. Spinge, ma senza trovaare con continuità gli spazi giusti

Dal 73’ Nico Gonzalez 6: Primi minuti nella competizione, servono a togliere un po’ di ruggine.McKennie 5: Conferma le impressioni post Al-Ain. Troppi errori tecnici in fase di costruzione: deve tirare il fiato e riordinare le idee.Dal 45’ Koopmeiners 5.5: La strada per rispettare le attese è ancora lunga.Thuram 7: Al suo playbook – per restare in tema di sport americani -, ha aggiunto anche l’ultimo passaggio. Unisce la potenza al controllo: così può diventare un giocatore totaleCambiaso 6.5: Lorch gli ruba il tempo, ma è l’unica sbavatura di una prestazione che fa ben sperare. È tornato? Calma. Ma la partita di oggi è un buon indizio

Conceiçao 6: Non replica la prestazione strabordante vista contro l’Al-Ain. Qualche spunto, ma mai decisivo.Dal 73’ Locatelli 6: Mette ordine in mezzo al campo.Yildiz 9: È da sempre generatore di sogni e speranze, adesso anche di certezze. Non c’è più nessun dubbio: quella 10 bianconera pesa come una piuma.Dall’83’ Gatti sv.Kolo Muani 6: Tanti, troppi errori. Ma quell’assist per Yildiz compensa e fa tirare un sospiro di sollievo alla JuveDal 73’ Vlahovic 6.5: Volenteroso, conquista il rigore e mette il suo nome a tabellino. Un bel sorriso nel finale, può essere il goal dell'addio.

All. Tudor 7: Seconda vittoria e qualificazione agli ottavi archiviata. È sempre di più la sua Juve, anche in qualche squilibrio offensivo di troppo.Benabid 5.5: Non è sempre impeccabileMoufi 6: In più di un’occasione riesce a metterci una pezzaFerreira 5: Tutt’altro che roccioso, anziBoutouil 5: Sfortunato nella deviazione che porta al primo goal, ma non è l’unica pecca della sua partitaMeijers 5: 45 minuti di sofferenza difensivaDal 45’ Mwalimu 5.5: non cambia passoMoufid 5.5: Troppi spazi su quel binario sinistroAmrabat 6.5: Sostanza, corsa e l’assist per il goal di Lorch

Zemraoui 6: Di lotta e di governo, ma senza particolari spuntiEl Moubarik 6: Qualche buono spunto, ma maanca continuitàLorch 7: Nell’afa di Philadelphia, lui resta gelido nel trafiggere Di GregorioObeng 6: Lotta e sponde, soprattutto quella che dà il via all’azione del goal di LorchDal 45’ Al-Somah 5: Si vede pocoAll. Benhachem 5.5: Difensivamente i suoi sbagliano troppo