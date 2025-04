Juventus, le scuse di Yildiz: "Non è la mia natura, sono profondamente dispiaciuto"

Il fantasista turco è stato protagonista in negativo nel corso dell'ultima partita dei bianconeri all'Allianz Stadium, valida per la 34esima giornata di Serie A.Non un lampo, non un goal o un assist come atteso dai tifosi. Ma una reazione, eccessiva e violenta, che ha portato all'espulsione. Sul finale del primo tempo Yildiz ha colpito Bianco, centrocampista dei brianzoli, con una gomitata al volto, l'arbitro Perenzoni è stato richiamato al VAR e dopo aver rivisto l'azione non ha potuto far altro che estrarre il cartellino rosso diretto per il classe 2005 della Juventus.

- Neanche 24 ore dopo è arrivato il messaggio dello stesso Yildiz, che tramite una storia su Instagram ha voluto scusarsi con tutti, da Bianco ai compagni fino ai tifosi, per quanto accaduto.- "Sono profondamente dispiaciuto per quanto è accaduto ieri sera in campo. Non era mia intenzione colpire il mio avversario e mi scuso con lui.Mi preme chiarire che si tratta di un gesto andato oltre le mie reali intenzioni e che non riflette la mia natura e il mio modo di vivere il calcio.Vorrei ribadire le mie scuse per quanto accaduto anche ai miei compagni, al mio allenatore e allo staff, al Club e ai tifosi e ringraziarli per il loro supporto che anche in questa situazione non è mancato".

- In tutto questo, il gesto potrebbe costare caro a Yildiz. Molto dipenderà dal referto del direttore di gara, ma il rischio è che per il giovane fantasistache gli impedirebbe di essere a disposizione di Igor Tudor per le partite contro, scontri cruciali nella lotta per un posto in Champions League.Per quanto riguarda l'allenatore e la società, invece, al momento non sono previste multe per punire Yildiz.