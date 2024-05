Juventus: le ultime sulle condizioni di Yildiz e Alex Sandro

Giornate di allenamenti intensi per ladi, attesa da un doppio impegno decisivo per le sorti della stagione. Domenica 12 maggio i bianconeri ospiteranno laall'Allianz Stadium alle 18, in un match valevole per la 36esima giornata di, a caccia di punti fondamentali per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League; e poi mercoledì 15 maggio la Juve sarà impegnata allo stadio Olimpico di Roma nellacontro l', con calcio d'inizio alle ore 21.Nella seduta di allenamento di questa mattina alla Continassa eraa causa della gastroenterite che non gli ha permesso di allenarsi la scorsa settimana e che gli ha fatto saltare il match con la Roma.

, ed è difficile il suo recupero per la gara con la Salernitana. Sempre out per infortunio. Anche domani per la Juventus di Allegri è previsto un allenamento mattino.