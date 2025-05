Juventus, le ultime verso il Bologna: Vlahovic in parte in gruppo, Conceicao ancora a parte. Koopmeiners verso il forfait

La Juventus prosegue la propria marcia di avvicinamento all'importantissimo scontro diretto per un posto Champions League che vedrà i bianconeri di Igor Tudor affrontare il Bologna domenica sera a partire dalle 20.45 al Renato Dall'Ara del capoluogo emiliano. Già certa l'assenza di Kenan Yildiz, squalificato per due giornate dal giudice sportivo dopo il rosso diretto rimediato contro il Monza per la gomitata rifilata a Bianco, ma dall'infermeria arrivano notizie contrastanti.L'allenamento odierno portato a termine alla Continassa dalla squadra agli ordini di Tudor ha visto protagonista, anche se soltanto per una parte dell'intera seduta, il centravanti serboe già nella giornata di domani potrebbe completare l'intera seduta in gruppo dando all'allenatore croato una carta in più da giocarsi sebbene difficilmente dal 1' conconfermato titolare.

Dopo il giorno di riposo concessogli ieri anche nella giornata di oggi non si è visto in campo. Il portoghese potrebbe rivelarsi fondamentale proprio in virtù dell'assenza di Yildiz, ma ancoraprogrammata con lo staff tecnico. La sua presenza nell'elenco dei convocati non è al momento in dubbio, ma qualche incertezza rimane.Non arrivano invece buone notizie né da Federico Gatti e soprattutto né da Teun Koopmeiners. L'olandese, in particolare, non ha ancora recuperato dall'infiammazione al tendine d'Achille e con solo una giornata a disposizione prima della rifinitura e della partenza per Bologna la possibilità di un forfait sono sempre più alte.