Juventus-Lecce, i tempi cambiano: da Conte, Causio e Brio al prestito di Adzic, la Signora ha perso potere

In passato,. Quando i bianconeri dominavano il mercato e facevano incetta dei migliori giovani del panorama italiano,. Parliamo ad esempio dei leccesi, classe 1949,, classe 1956, e, classe 1969. In tre decadi diverse, dal Salento per, dove hanno collezionato vittorie (Conte anche da allenatore).Oltre che sui giovani talenti,parlano anche di giocatori che non hanno avuto grande successo a Torino, e che poi sono arrivati al club salentino, come il sovietico, e di giocatori scoperti dal Lecce e che poi sono arrivati alla Juve dopo aver fatto altri percorsi intermedi, ed è il caso di(cinque anni alla Roma dopo il Lecce e prima della Juventus).

più che in Italia. E in Serie A, anche con i club che tradizionalmente facevano da serbatoio ai bianconeri, adessoa: da provinciale dalla quale arrivavano a Torino i giovani Scirea, Cabrini, Vieri e Inzaghi, a club ricco al quale la Juventus deve strappare Koopmeiners per 60 milioni.come riferisce Tuttosport, talento montenegrino classe 2006 di proprietà dei bianconeri. Con quattro goal e due assist in nove presenze con la Next Gen, che lo ha "ripescato" in un momento in cui, dopo uno stop per infortunio, non stava trovando spazio tra i "grandi", Adzic ha acceso i riflettori su di sé, tanto che una leggenda del calcio balcanico come, oggi presidente della federazione montenegrina, ha dichiarato come il giovane trequartista sia “” e avrebbe bisogno di un prestito in Serie A per crescere più rapidamente.

(prossima avversaria in campionato della Juventus, attesa sabato sera all'Allianz Stadium per la 32esima giornata di Serie A). Dopo aver portato Stevan Jovetic alla Fiorentina, il dirigente giallorosso potrebbe essere pronto a valorizzare un altro diamante grezzo montenegrino. E ci sta già pensando in vista diche prima però deve passare dal raggiungimento dell'obiettivo della salvezza per la squadra di Marco Giampaolo.