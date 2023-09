Juventus-Lecce 1-0



Marcatori: st 12' Milik.

Assist: st 12' Rabiot.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Rugani (27' st Gatti), Bremer, Danilo; McKennie (42' st Weah), Fagioli (42' st Miretti), Locatelli, Rabiot, Cambiaso (27' st Kostic); Chiesa, Milik (32' st Vlahovic). A disp. Pinsoglio, Perin, Huijsen, Yildiz, Iling-Junior, Nicolussi Caviglia. All. Allegri.

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Venuti (18' st Gendrey), Pongracic, Baschirotto, Dorgu; Blin (37' st Piccoli), Ramadani (25' st Kaba); Almqvist, Oudin (18' st Rafia), Gabriel Strefezza (18' st Sansone); Krstovic. A disp. Brancolini, Joan Gonzalez, Berisha, Listkowski, Faticanti, Corfitzen, Gallo, Burnete, Touba, Samek. All. D'Aversa.

Arbitro: Giua di Olbia.

Ammoniti: pt 24' Ramadani (L); st 11' D'Aversa (all. L), 24' Rafia (L), 30' Chiesa (J), 41' Kaba (L), 45' Krstovic (L), 46' Rabiot (J).