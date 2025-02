Juventus, lesione al tendine per Renato Veiga

AFP via Getty Images

E’ arrivato il comunicato ufficiale da parte della società bianconera, riguardante le condizioni fisiche del giocatore – arrivato a gennaio in prestito secco dal Chelsea – portoghese, uscito anzitempo dalla sfida in Olanda, persa contro il PSV Eindhoven e che ha sancito la prematura eliminazione da parte della squadra allenata da Thiago Motta dalla corrente edizione della Champions League., uscito durante il primo tempo della gara contro il Psv Eindhoven, nel pomeriggio di oggi è stato sottoposto presso il J|Medical ad accertamenti diagnostici.. I tempi di recupero saranno valutati in funzione della sintomatologia”.

, dopo essersi fermato nella trasferta olandese per infortunio. Veiga si era accasciato a terra dopo circa i primi 10 minuti di gioco, accusando un problema di natura muscolare. Al suo posto, era entrato Andrea Cambiaso.