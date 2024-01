Juventus, l'Everton tenta Timothy Weah: la visita di papà George e un segnale chiaro per il futuro

Mancano poche ore alla fine del mercato che alle 20 di giovedì 1° febbraio chiuderà i battenti per questa sessione invernale.. Sfumato l’addio di Moise Kean all’Atletico Madrid, alla Continassa sono arrivate nuove offerte al quale dedicare la giusta attenzione.Secondo quanto riportato dal The Guardian, la società inglese ha sondato il terreno per un prestito dell'esterno arrivato alla Juventus la scorsa estate.. Dunque, non ci sono né saranno i margini per andare avanti, con il giocatore che vuole giocarsi le sue carte a Torino nella seconda parte della stagione, conquistando una maglia da titolare. Un buon segnale può essere la visita odierna di papà George, che ha tastato con mano come il figlio si sia perfettamente ambientato a Torino e abbia voglia di mostrare il suo potenziale in bianconero, seppur le condizioni non siano ancora ottimali ( QUI L'AGGIORNAMENTO ).Dopo il suo arrivo dal Lille per 10 milioni di euro più uno di bonus,, anche a causa di un infortunio alla coscia che lo ha tenuto ai box dal 5 novembre al 15 dicembre. In totale, l'esterno ha messo insieme 17 presenze in campionato e due in Coppa Italia, segnando il suo primo gol nel trofeo nazionale, ma è ancora a quota zero in Serie A.