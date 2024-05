Juventus, l'ex presidente di Chiesa: 'È il fallimento di Allegri. Se andasse in Premier League, farebbe il vuoto'

Arrabbiato, deluso, frustato e frustante. Il girone di ritorno della Juventus ha molto in comune con il volto che sempre più spesso sfoggia Federico Chiesa. Questa che doveva essere la stagione del suo ritorno ai grandi livelli si sta lentamente tramutando in una sorta di incompiuta. I rapporti poi con Massimiliano Allegri, che gli ha concesso solo 7 volte di giocare una partita per intero, sembrano ai minimi storici. A referto, l'ex Fiorentina ha solo otto reti e due assist, troppo poco per lui e per chi lo conosce bene.



IL PARERE - Tra questi c'è Maurizio Romei, presidente della Settignanese, primo scopritore di Chiesa. Ha parlato di lui a TuttoJuve. "La mia impressione è che non sia soddisfatto del ruolo che ha avuto fino adesso: prima Ronaldo che lo costringeva ad andare verso il centro, poi c'era Kulusevski e doveva rientrare col sinistro. Quest'anno, inspiegabilmente, gioca come seconda punta e viene tolto sempre intorno al 60'. Non me lo spiego, sta bene anche fisicamente ed è tornato ad essere quello che era prima. Ha una grande volontà di ottenere le cose che vuole. È il fallimento dell'allenatore, così si svaluta anche economicamente. A lui, secondo me, piace stare alla Juventus, ma il problema come dicevo è un po' la posizione in campo. Se Federico dovesse andare in Premier League, farebbe il vuoto e la differenza in ogni partita. Lì andrebbe via ogni volta per lo spazio che gli verrebbe concesso, anche perché c'è molto meno tatticismo che da noi. Liverpool? Sicuramente è all'altezza delle prime cinque d'oltremanica".