Juventus, l'ex Tognozzi ci riprova: vuole Nonge Boende al Granada

Matteo Tognozzi ci riprova. L'attuale direttore sportivo del Granada ed ex campo dell'area scouting della Juve, infatti, dopo aver tentato di portare in Liga il difensore centrale Dean Huijsen poi finito alla Roma quando ormai sembrava un promesso sposo del Frosinone. E ora le mire dell'ex dirigente bianconero sono di nuove orientate su uno dei talenti che ha scovato proprio lui per la Juve: l'arrivo di Carlos Alcaraz dal Southmpton infatti potrebbe togliere ulteriormente spazio a Joseph Nonge Boende, pallino non solo di Tognozzi che è stato chiesto in prestito dal Granada in queste ultime ore di mercato. La risposta quindi non potrà farsi attendere.



CHI E' – Nato il 15 maggio 2005, in possesso del doppio passaporto belga e congolese, Nonge Boende (nome completo Joseph Nonge Boende Ruiz) è arrivato alla Juve nell'estate del 2021 solo dopo aver compiuto i 16 anni e poter così trasferirsi senza passare dal via dell'Anderlecht grazie al primo contratto da professionista firmato con i bianconeri. Poi per lui la trafila ormai nota: Under 17, Under 19, Next Gen, prima squadra. Con il rinnovo del contratto firmato la scorsa estate che ha posticipato la scadenza ora fissata al 30 giugno 2026 ma di nuovo in fase di revisione dopo la promozione in pianta stabile alla corte di Max Allegri. Possibile che parallelamente al prestito al Granada, se andasse in porto, ci sia anche spazio per il nuovo prolungamento fino al 30 giugno 2028.