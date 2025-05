Juventus, l’indizio di Giuntoli svela la strategia di mercato: l’identikit degli obiettivi estivi

Nessuna sceneggiatura noir in casa, questa volta non serve certo un minuzioso lavoro investigativo per tracciare gli. Basta una prova indiziaria per tracciare le linee guida di quello che sarà il prossimo mercato della Vecchia Signora. Per essere più precisi, una testimonianza, quella del numero uno dell’area sport della Continassa: CristianoUn occhio è ben piantato al presente, agli ultimi 90 minuti da giocare contro ilche saranno decisivi per la qualificazione in. Tagliare il traguardo renderebbe la stagione meno amara, sicuramente rappresenterebbee darebbe ampio respiro e maggiore margine di manovra proprio a Giuntoli e alla sua squadra.

"Vogliamo arrivare in Champions e poi con qualche innesto fare il salto", ha dichiarato, evidenziando come il progetto juventino punti su un rafforzamento mirato della rosa, più che su una rivoluzione completa. A rafforzare questa linea, le sue parole riportate da Sky Sport: "Il prossimo annoe il rientro di tanti infortunati ci permetterà di avere una squadra molto competitiva". Una visione condivisa anche dal tecnico Igor, che recentemente aveva sottolineato come, con l’organico al completo, la Juventus possa giocarsela con chiunque. L’idea di fondo è dunque quella di dare continuità, credendo nelle potenzialità già presenti e aggiungendo solo gli innesti necessari per compiere il salto di qualità.

Tuttavia, sebbene Giuntoli abbia parlato di "2-3 acquisti mirati", è evidente che le operazioni in entrata saranno più numerose. Oltre ai rinforzi di spessore, sarà necessario intervenire anche per sostituire quei giocatori che lasceranno Torino. La differenza, però, starà nella qualità delle operazioni: pochi nomi di grande livello, attorno ai qualiLa strategia prevede almeno un rinforzo per reparto. In attacco il sogno è Victor, profilo di livello internazionale che rappresenterebbe un salto netto nella competitività offensiva. A centrocampo il nome più suggestivo – ma anche complesso – è quello di Sandro, mentre in difesa si lavora per un profilo esperto che possa garantire affidabilità e leadership. La Juventus, quindi, non cambierà tutto, ma cambierà con criterio.

Giuntoli e la dirigenza hanno chiara la rotta: tornare stabilmente tra le grandi d’Europa partendo da una qualificazione Champions, e costruire una squadra solida, equilibrata,