Marcello Lippi, tecnico dell'Italia campione del Mondo e ultimo allenatore della Juve a vincere la Champions League, esalta Federico Bernardeschi: "La Juve ha fatto una buona partita a Bologna - dichiara a Il Corriere dello Sport -, ha la sua organizzazione e poi ha le invenzioni dei suoi uomini migliori, può alternare giocatori di grande qualità. Stupenda la giocata di Bernardeschi, che ha fatto un'ottima partita, in occasione del gol di Dybala. Straordinari sia il movimento che la conclusione dell'argentino. La Juventus ha disputato un paio di partite sottotono. Quelle di Coppa Italia, poi però contro un avversario pericoloso, il Bologna, che sa giocare e ti può mettere in difficoltà, ha messo in campo una buona prestazione e di ben altro spessore".