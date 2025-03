Juventus, lo scudetto è ancora possibile: lo dice la storia

, insieme ad. I tre punti conquistati dalla formazione allenata da Thiago Motta, hanno ridotto il gap dalla vetta della classifica di Serie A a, con ancora undici giornate dal termine del campionato.Nonostante le recenti uscite dalle coppe, prima in Champions League e poi in Coppa Italia, i bianconeri hanno centrato la quinta vittoria consecutiva in campionato e adesso i punti di distanza dalla vetta sono davvero pochi.. Specialmente perché la prossima sfida della Juve è lo scontro diretto contro l’Atalanta.

– Calendario alla mano, i bianconeri saranno impegnati rispettivamente contro le seguenti squadre:. Questo il cammino della Juve per provare a compiere una rimonta, che non sarebbe unica.- La storia sorride alla Juve.. All’inizio del girone di ritorno, infatti, i bianconeri incapparono in un triplo pareggio consecutivo, che fece andare l’Inter a +4. Successivamente, la forbice oscillò sempre tra i 2 e i 4 punti e l'Inter sembrò ormai vicina al titolo. All’improvviso, però, la formazione meneghina perse lo scontro diretto e pareggiò contro Napoli e Fiorentina.grazie alla sconfitta dell’Inter con il Mantova e al successo dei bianconeri sulla Lazio.

Un altro precedente, con protagonista la Vecchia Signora risale alla, quando la Juve vinse lo scudetto in rimonta, a fronte di un Milan che si fece beffare del Verona all'ultima curva. A sei giornate dal termine del campionato, i rossoneri conservarono un vantaggio di cinque punti sulla Juve, ma una serie di risultati negativi, portò. Milan e Lazio persero con Verona e Napoli, mentre la Juventus centrò la vittoria sulla Roma e si laureò

, con la formazione ai tempi allenata da Lippi, che. Dopo una seria di risultati negativi dei nerazzurri, si arrivò all’ultima giornata, con la Juve che vinse contro l’Udinese e sorpassò l’Inter, sconfitto dalla Lazio, centrando il ventiseiesimo titolo.Arrivando in tempi più recenti è quasi impossibile dimenticarsi la, con i bianconeri che vinsero un altro scudetto in rimonta. In quest’occasione, l’avversario fu ildi Higuain. I bianconeri partirono male, a fronte di un’Inter scatenata, che poi si spense a gennaio. Il Napoli, invece, riuscì a mantenere un buon ritmo, con i bianconeri che arrivarono ad accumulare un distacco di -11 dalla vetta.