Juventus, l'obiettivo più importante per il centrocampo è sempre Rabiot: tutto sul rinnovo

Tanti nomi sono stati valutati, contattati, anche trattati dalla Juventus per rinforzare il centrocampo già a gennaio. Poi però il profilo giusto tra equilibri tecnici ed economici, non è stato inidivuato. Guardando al futuro poi anche più nomi sono già sul taccuino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli e del responsabile prima squadra Giovanni Manna. Ma prima di tutto c'è un tassello che non può che rappresentare il vero obiettivo della Juve, proprio come nella passata stagione: Adrien Rabiot. Il cui contratto è in scadenza e va rinnovato, trattativa che oggi è una priorità assoluta.



LA SITUAZIONE - La scorsa estate è stata vincente la mossa di un prolungamento di una sola stagione con una abbondante eccezione in termini di ingaggio per convincere anche sul piano economico la coppia Adrien-Veronique oltre che sotto l'aspetto tecnico-progettuale: ingaggio aumentato sensibilmente da 7 a quasi 9 milioni netti, un ruolo centrale sotto la guida del nuovo mentore Max Allegri per riportare la Juve ai livelli che merita con un gruppo pieno di giovani. E ora la Juve ci riprova, immaginando di poter anche andare oltre il budget ordinario: sostituirlo, in fondo, costerebbe molto di più, a cominciare dalla voce legata all'acquisto del cartellino arrivando poi allo stesso ingaggio necessario per convincere un top player.