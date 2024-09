Juventus, Locatelli: "Da quando è arrivato Thiago Motta ho capito che dovevo cambiare qualcosa. Rivoglio la Nazionale"

Getty Images

Il centrocampista italiano della Juventus,, ha presentato in conferenza stampa la sfida di Champions League che vedrà domani alle 18.45 il PSV di Eindhoven presentarsi all'Allianz Stadium. Ecco le sue parole."Ci è mancata l'anno scorso, è la competizione più importante per i club, siamo emozionati, non vediamo l'ora di scendere in campo, sentire la musichetta è speciale e vogliamo farlo davanti ai tifosi che ci daranno una mano"."Siamo cambiati, sono uno dei giocatori qui da più tempo quindi in alcune cose devo dare l'esempio, siamo un gruppo giovane di bravi ragazzi con voglia di fare quindi è importante".

"Hanno preso sicuramente dei centrocampisti forti, giocatori con tanta qualità, esperienza che alzano il livello della squadra, abbiamo caratteristiche diverse ma è un piacere giocare con loro e ci troviamo bene insieme"."Mi trovo bene per come ci muoviamo in campo, sono felice, il lavoro è appena iniziato e la stagione anche quindi dobbiamo focalizzarci sul lavoro quotidiano"."Chiaro che la nazionale sia un mio obiettivo ma sono concentrato e felice sul lavoro nel mio club, tornare in nazionale è ovviamente un obiettivo".

"Noi dobbiamo occupare bene gli spazi, devo essere quello che tiene l'equilibrio e a volte posso avanzare, con la qualità che abbiamo possiamo metterci d'accordo su tutto"."Non è questione di serenità, questione di come mi trovo, come ci muoviamo. L'anno scorso so di avere fatto un anno difficile, lo ammetto, mi sono focalizzato a lavorare per migliorarmi, ho parlato da subito con il mister, è stato chiaro. Stiamo lavorando bene e siamo qui per continuare a farlo"."Abbiamo legato con tutti, siamo un bel gruppo, vogliamo migliorarci e capire cos'è l'ambiente Juve. Un piacere giocare con i nuovi, li conoscevo, siamo qui sulla stessa barca per portare risultati".

"Non volevamo quel risultato, c'è un po' rabbia. Domani abbiamo una partita importante e dobbiamo ripartire da questa gara"."La paura credo non debba esistere. Tutti vogliamo giocare, la competizione chiede maturità ma siamo qui per questo. Si riparte dal lavoro e dalla voglia di lottare su ogni pallone e credo sia la cosa più importante"."Non sarà semplice, loro sono una grande squadra ma è questione di atteggiamento, di recuperare la palla in fretta, dinamiche che si trovano. Dobbiamo tenere il pallino del gioco".