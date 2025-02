Juventus, Locatelli: "Dobbiamo tornare umili, serve essere uomini"

Getty Images

Manuel, centrocampista e capitano della, ha parlato ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal calcio d'inizio della gara con l'Empoli:"Non è un momento semplice, ma in queste partite si vedono gli uomini, al di là di come giochiamo oggi dobbiamo portare casa la partita. Serve un cambiamento dal punto di vista dell'atteggiamento, bisogna tornare ad essere umili, correre, attaccare l'uomo e essere convinti di tutto ciò che facciamo".- "I leader devono sempre portare l'esempio, noi che siamo qui da più tempo dobbiamo portare l'esperienza ad un gruppo giovane, perché questo è un gruppo molto giovane, bisogna portare il lavoro quotidiano, tutti i giorni dobbiamo dare l'esempio e dare il massimo".

- "Siamo in una fase di ricostruzione, è un percorso che stiamo facendo. Qui non c'è tempo, lo sappiamo, va fatto il più velocemente possibile. Noi dobbiamo riportare la gente ad avere entusiasmo e questo dipende da quello che facciamo noi in campo".