Juventus, Locatelli: 'Inter più intelligente, noi troppo bassi nel primo tempo'

Redazione CM

La Juventus cade in casa dell'Inter nello scontro diretto per lo scudetto, al termine della partita il centrocampista bianconero Manuel Locatelli ha analizzato la sconfitta a DAZN: "Sicuramente qualcosa abbiamo sbagliato sui loro movimenti, rivedremo gli errori in settimana. E' stato un peccato perdere questa grande sfida, ma dobbiamo riprendere il percorso di crescita già con l'Udinese".



AMAREZZA SOLO PER IL RISULTATO? - "Quando perdi sei sempre deluso. Nel primo tempo per me ci siamo abbassati un po' troppo, ma andremo a rivederlo. Comunque abbiamo margini di crescita, dobbiamo continuare con lo spirito che ci ha consentito di stare uniti e arrivare fino a qui".



RIMPIANTI PER L'ATTEGGIAMENTO INIZIALE? - "Sapete quanto si è delusi e amareggiati dopo sconfitte del genere. Loro sono stati più intelligenti nelle scelte in alcune situazioni e in questo dobbiamo migliorare. C'è uno step da fare, io sono convinto però della mia squadra. Il campionato è ancora lungo e ci crediamo fino alla fine".



PRIMO TEMPO: PIU' MERITO DELL'INTER O DEMERITO JUVE? - "Loro nel primo tempo si sono mossi bene, noi facevamo un po' fatica a prenderli e anche il gol nasce da una situazione così. Quando siamo aggressivi, come nel secondo tempo, riusciamo ad essere anche più decisivi in avanti. Loro avevano meno possesso palla e questo aiuta".