Juventus, Locatelli: "Meglio questo 0-0 col Milan che il 4-4 contro l'Inter"

2024 Getty Images

Manuel Locatelli dice la sua su Milan-Juventus 0-0. Il centrocampista bianconero ha dichiarato ai microfoni di Dazn dopo la partita giocata a San Siro contro la sua ex squadra: "I big-match si decidono con gli episodi. Inter-Juve la ricordiamo, ma sono partite strane con tanti gol. Invece questa è stata una partita equilibrata, buona difensivamente e che deve darci fiducia. Dobbiamo vedere le cose positive. L'altra partita ti porta delle emozioni incredibili. 1-0, poi vai sotto, la riprendi. Meglio giocare una partita così che essere sulle montagne russe. Poi queste partite si decidono in un attimo. Se prendi il 5-2 lì la partita finisce, meglio essere equilibrati e cercare di fare gol".

"Gli attaccanti fanno la differenza, bisogna essere realisti. Alla fine sono loro a decidere le partite, senza girarci intorno. Dovevamo compensare la mancanza di Vlahovic come centravanti, dovevamo buttarci dentro e loro erano molto chiusi. Thuram ha detto che lo sto aiutando? Lo ringrazio, gli conveniva parlare bene. Voglio fare un applauso. I complimenti bisogna farli al padre, ho conosciuto anche Marcus. Khephren lo conosco meglio, si è presentato con un'umiltà incredibile. Ha un grande futuro, darà una mano a questa squadra per tanti anni. Ha la mentalità da Juve. E' umile, mi piace anche come persona".