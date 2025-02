AFP or licensors

Un'eliminazione che fa male. La Juventus esce con il PSV e dice addio alla Champions League ai playoff. La qualificazione era alla portata, ma, come affermato da Manuel Locatelli ad Amazon Prime Video, sono tante le colpe dei bianconeri: "Fa male perché l'abbiamo buttata via. Siamo tutti responsabili Ci dobbiamo unire, ma fa molto male. Spiegazione? Non ne ho adesso. Hanno giocato meglio, hanno voluto di più la qualificazione. Hanno meritato di vincere. Noi dobbiamo guardarci negli occhi per capire il problema". A Sky Sport ha poi aggiunto: "Neanche noi ci saremmo aspettati di uscire".

, poi, nell'intervista post gara ha smentito le parole del centrocampista italiano: ", ma non siamo stati in grado di riprenderla e alla fine loro hanno meritato il passaggio". LE PAROLE

OBIETTIVO - Gli ottavi di finale erano l'obiettivo della società. Ora cosa cambia nei programmi? "Va chiesto alla società, noi dobbiamo allenarci e giocare al massimo. E' una sconfitta che fa molto male. C'è poco da parlare, dobbiamo aiutare i più giovani. Solo insieme si esce da questi momenti, ma dobbiamo andare avanti e lavorare al massimo. Dobbiamo metterci la faccia".