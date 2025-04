AFP via Getty Images

Juventus, Locatelli: "Qui il divertimento è vincere, il resto sono chiacchiere. Dovevamo chiuderla prima"

5 minuti fa



Manuel Locatelli ha parlato a DAZN dopo la vittoria della Juventus contro il Lecce: queste le parole del capitano bianconero.



IL CAMBIAMENTO - "Stiamo mettendo molta più energia ed entusiasmo ed è questo il modo giusto per affrontare le partite. Sono tre punti fondamentali, ma dovevamo chiuderla prima".



DIVERTIMENTO - "Qui il divertimento è vincere, il resto sono chiacchiere. L'approccio è quello giusto, ma serve più concretezza per evitare rischi inutili nel finale".



OBIETTIVO - "Qualificarci per la Champions è il nostro obiettivo: ora abbiamo davanti delle partite che dobbiamo assolutamente vincere".