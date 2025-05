Getty Images

Bologna-Juventus sarà una partita fondamentale per la corsa Champions. I rossoblù sono una diretta concorrente e si trovano, al momento, a un solo punto dalla squadra di Igor Tudor. Da Dall’Ara passa una fetta importante del piazzamento nelle prime quattro e Manuel Locatelli lo sa bene, come affermato a Sky Sport: “Sarà fondamentale. La stiamo preparando bene. Serviranno grinta, determinazione, ma anche calma. Vogliamo vincere sempre e così sarà anche a Bologna. Loro sono aggressivi, ma noi abbiamo le nostre carte: siamo una grande squadra”.

YILDIZ – Locatelli ha commentato anche il gesto di Yildiz, che si è fatto espellere contro il Monza per una gomitata a Bianco, costata due turni di squalifica: “Sa di aver sbagliato a livello comportamentale. È una cosa abbastanza grave, che non deve succedere. Non capiterà più, ne sono sicuro. Ha capito l’errore e noi non dobbiamo metterlo in croce: sarà il futuro di questa squadra”.

CAPITANO – “Sono contento di quello che sto facendo. Sono cresciuto come persona, la fascia mi dà responsabilità. Devo essere d’esempio per tutti: fare il capitano della Juventus deve essere una cosa quotidiana”.

NAZIONALE – “La mancata convocazione all’Europeo è stata una delusione enorme. Sono focalizzato sul lavoro: non posso controllare cose che non dipendono da me. Il mister fa le sue scelte. Ci ho parlato: devo farmi trovare sempre pronto. La Nazionale è un obiettivo. Gli altri centrocampisti sono giovani e devono crescere: hanno un bel futuro. Io mi sono messo in testa di tornarci”.