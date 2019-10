Torna la Champions League e per la terza giornata del girone D torna in campo anche la Juventus che ospita all'Allianz Stadium la Lokomotiv Mosca in una sfida che, forse a sorpresa, si rivela determinante per il proseguo del percorso. La classifica, infatti vede i bianconeri al primo posto, ma solo a 4 punti con la Lokomotiv che, in virtù del successo sul Bayer Leverkusen che insegue a 3 punti e in caso di vittoria sorpasserebbe proprio i bianconeri.



STATISTICHE - Juventus e Lokomotiv Mosca si sono affrontate l’ultima volta nel primo turno della Coppa Uefa 1993-94, con i bianconeri che vinsero con un risultato aggregato di 4-0 (3-0 in casa, 1-0 in trasferta). La Juventus ha perso solo due delle ultime 38 partite casalinghe nella fase a gironi della Champions League. L’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo ha segnato contro 33 avversari diversi in Champions League, un record condiviso con Raul – potrebbe ottenere questo primate in questa partita con la sua prima presenza contro il Lokomotivo Mosca. Joao Mario ha creato sei occasioni in questa Champions League con il Lokomotiv Mosca – tre volte in più di ogni altro giocatore per il club.





FORMAZIONI UFFICIALI



Juventus: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bentancur; Dybala, Ronaldo.



Lok. Mosca: Guilherme; Ignatyev, Corluka, Howedes, Idowu; Joao Mario, Barinov, Murilo, Krychowiak, Aleksei Miranchuk; Eder​





A FINE PARTITA RESTA SU CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE L'APPROFONDIMENTO DI GIANCARLO PADOVAN PER 100ESIMO MINUTO.​