Juventus, maggio spartiacque: in un mese si decide il futuro tra Champions, allenatore e riscatti

. Dopo la vittoria sul Monza per 2-0 nella scorsa giornata del campionato, i bianconeri sono chiamati all’esame Bologna (domenica 4 maggio alle ore 20.45 al Dall’Ara). Un vero e proprio scontro diretto in ottica Champions League. Con il pareggio dei rossoblù con l’Udinese, infatti,, che significa qualificazione alla prossima edizione della Champions.

Con solamente quattro gare al termine del campionato e 12 punti in palio, il mese di maggio assume grandissima importanza.. Ma andiamo con ordine. L’accesso alla prossima edizione della massima competizione europea è fondamentale per la Juventus.. Una cifra davvero rilevante per il club bianconero, che servirebbe a rafforzare la rosa per la prossima stagione.

La mancata qualificazione alla Champions porterebbe, poi, anche. La Juve è ripartita dal rinnovo di contratto, a sorpresa, di. Prolungamento che, però, non è destinato a essere l’unico. Il prossimo a firmare saràe nelle prossime settimane è attesa anche la fumata bianca per. Diversa, invece, la situazione legata ai riscatti dei giocatori in prestito. Fatta eccezione per- il cui riscatto dal Newcastle è obbligatorio - e Pierre Kalulu - che ha convinto e dovrebbe essere riscattato dal Milan per circa 14 milioni - rischiano le conferme in rosa die Randal. Proprio per questo, le prossime settimane ci diranno tanto in termini di futuro in casa Juve.

Oltre alla questione mercato,, subentrato a Motta a stagione in corso. Ricordiamo che l'accordo con il tecnico croato prevede la. Nonostante questo, però, il futuro dell’allenatore, ad oggi, è in bilico e. In caso contrario, invece, da monitorare la situazione legata ad, il cui futuro a Napoli non è scontato.