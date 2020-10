Federico Chiesa è sempre più vicino alla Juventus. L'attaccante della Fiorentina è l'ultimo colpo di mercato deciso dalla dirigenza bianconera, che si è finalmente mossa per portare il gioiello viola a Torino. Lo sanno bene i betting analyst che stanno continuamente aggiornando le quote sul futuro del giovane talento della Nazionale italiana. Pochi giorni fa, dopo le parole del presidente viola Rocco Commisso, il passaggio ai bianconeri era dato a 2,00, mentre ora paga 1,85. Un crollo di quota evidente, segno che l'ala classe 1997 è in dirittura d'arrivo alla Continassa. Il Milan è interessato ma non ha fatto alcun passo avanti ufficiale. Infatti l'eventuale approdo in rossonero è offerto a 7,00, più facile che rimanga a Firenze.