In una diretta Instagram con l'amico Fabio Cannavaro, Marcelo ha rivelato la sua volontà di rimanere al Real Madrid per un altro anno ancora, spegnendo di fatto i rumors sul presunto interesse della Juve nei suoi confronti.



LE SUE PAROLE - "Non voglio andarmene e penso che Madrid non mi lascerebbe. Qui sto molto bene. Da quando sono venuto qui con la mia famiglia, ho una storia incredibile. Non so se è vero che la Juve mi ama davvero.".