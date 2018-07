Tutto ciò che sono, tutto ciò che voglio!

Life is a matter of Black and White.#MC8 pic.twitter.com/2QVv2ycwUL — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) 13 luglio 2018

vuole restare alla. Dopo l'intervista rilasciata ai microfoni di Premium Sport qualche giorno fa, il centrocampista bianconero ha pubblicato sul proprio profilo Twitter una foto che lo ritrae durante un allenamento.ha scritto il 32enne, ribadendo la volontà di restare alla Juventus.Negli ultimi giorni si è passato della rescissione del contratto che lo lega ai bianconeri fino al 2020 per tentare una nuova avventura all'estero. Dalalla, passando per, le offerte non mancano, ma Marchisio ha in mente solo la Juventus.