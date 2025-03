2025 Getty Images

Juventus, Marocchi: "Thiago Motta si è ostinato a fare il Thiago Motta. Dalla fascia a Yildiz, i suoi errori"

17 minuti fa

1

Giancarlo Marocchi ha commentato l'operato di Thiago Motta, allenatore della Juventus sconfitta in modo netto dall'Atalanta allo Stadium. Ecco le parole espresse a Sky Calcio Club.



MANCANZA D’IDENTITÀ – "Il problema è che siamo a marzo e non sappiamo come valutarla la Juve: non c’è un giocatore che ha fatto sempre bene, non ci sono certezze sulle quali costruire l’anno prossimo. Thiago si è ostinato a fare il Thiago".



FARE IL THIAGO MOTTA – "Fare il Thiago vuol dire cambiare sempre, azzerare le gerarchie, che è la cosa più sbagliata da fare in assoluto in una squadra di calcio. Quando dici che tutti sono uguali, non è vero. Tu arrivi alla Juve e, come prima cosa, togli valore alla fascia da capitano. Togli valore a Danilo e lo paragoni a Savona. Sono due errori pazzeschi. Parti malissimo. Dopo si è continuato sulla falsa riga secondo cui non si sa se Yildiz deve giocare a destra, a sinistra o al centro. È il numero 10. Non è Mckennie".