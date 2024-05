Juventus, Mauro: 'Cambierei 15 giocatori'

19 minuti fa



Tranchant il giudizio di Massimo Mauro sulla Juventus di quest'anno e su quella che si aspetta di vedere nel prossimo. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista bianconero ha detto: "Fossi in Giuntoli mi prenderei la responsabilità di dire alla proprietà che bisognerebbe cambiare 15 giocatori. Sono giocatori bravi presi uno per uno e non farebbero fatica a trovare squadra altrove, ma dovrebbero cambiare aria pure per loro stessi dopo un’annata così. I problemi non sono solo in attacco. Almeno 6 nuovi rinforzi di questi 15 dovrebbero essere di livello, se si vuole puntare allo scudetto. Se si punta alla qualificazione Champions, ne basterebbero 4".