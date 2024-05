Juventus, Mauro: "Ora diteci la verità. Spettacoli come quelli di Allegri non si possono vedere a questi livelli"

44 minuti fa



Alla Juve è caos. La sfuriata di Max Allegri lascia strascichi pesanti e la netta possibilità che quella con l'Atalanta in finale di Coppa Italia sia stata la sua ultima partita da allenatore bianconero. Una vicenda ancora poco chiara, fatta di strategie societarie, inimicizie e mal sopportazioni che si è prolungata per mesi e ora è arrivata ad un punto di rottura. E che alimenta sospetti in Massimo Mauro. L'ex giocatore, ora opinionista, ha invitato la società bianconera a "dire la verità".



IL PARERE - "La lite con il ds Giuntoli è stata così plateale da far capire che ci sono cose che noi non sappiamo, altrimenti è chiaro che non avrebbe reagito così. Non capisco perché non dicono la verità. A questi livelli non si possono vedere spettacoli come quello, un allenatore che non si comporta bene e un dirigente che non può festeggiare con la squadra", ha detto a Radio 24.