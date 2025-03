Juventus, Mbangula primo (e per ora unico) juventino a salutare Motta: "Grazie per tutto mister"

Getty Images

, attaccante della, nelle stories sul suo profilo Instagram saluta e ringraziae il suo staff: ". Non vi ringrazierò mai abbastanza per avermi dato fiducia fin dal primo giorno e per avermi, la più importante in ogni caso! Ci avete sempre voluto il meglio da quando siete arrivati e ce lo avete dimostrato. Vi auguro il meglio per il futuro!".

Nonostante di recente avesse perso un po' di spazio in campo, a inizio stagione l'esterno belga classe 2004 ha ricevuto grande fiducia da parte del tecnico italo-brasiliano, che lo ha lanciato un po' a sorpresa nell'undici titolare del primo match di questa stagione di Serie A, quello contro il Como, ricevendone in cambio un goal e un assist.. Ora dovrà conquistarsi anche la stima del nuovo allenatore, uno che con i giovani ha dimostrato di saper lavorare sicuramente bene.