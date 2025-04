Getty Images

Juventus, Mbangula torna in gruppo: le ultime sulle condizioni di Koopmeiners

Paolo D'Angelo

35 minuti fa



Dopo il ko con il Parma, la Juventus di Igor Tudor continua la sua preparazione in vista del match contro il Monza, in programma domenica 27 aprile alle ore 18. Dall'allenamento di oggi, il tecnico croato ha avuto ottime notizie sul fronte recuperi. E', infatti, tornato in gruppo Samuel Mbanugla, out la scorsa settimana per via di un sovraccarico alla coscia destra. Per il belga, quindi, si prospetta almeno la convocazione per la gara con i brianzoli.



Se da una parte ci sono buone notizie per la Vecchia Signora, dall'altra resta ancora ai box Teun Koopmeiners, che anche oggi si è allenato a parte. Ricordiamo, infatti, che il centrocampista olandese classe 1998 è ancora alle prese con un problema al tendine d'Achille, occorso nella sfida dell'Allianz Stadium contro il Lecce. E', quindi, molto difficile il suo recupero per il match di domenica.