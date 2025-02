Juventus, McKennie: "Che fortuna sul gol, pensavo di colpire qualcuno sugli spalti"

AFP via Getty Images

Le parole di Weston, centrocampista della Juventus, a Sky dopo Juventus-PSV, andata dei playoff di Champions League.- "Un bel goal, forse più bello di quello di Barcellona del 2020. Ma che fortuna... (ride, ndr). Però per me non è importante fare goal o assist, conta solo vincere e fare punti"."Troppo importante, siamo in un grande club e devi saper giocare contro una squadra così, devi correre, fare contrasti per vincere, lasciare tutto sul campo. Anche Gatti ha fatto una bella partita pressando in avanti, anche il mio amico Weah, tante corse...".

- "Ero tranquillo, in allenamento ho fatto tanti gol. Oggi ero calmo, ho pensato che al massimo avrei preso qualcuno dentro nel box (ride, ndr). Sono stato fortunato. In settimana ho fatto goal ma non sempre poi va così in partita"."In allenamento, nello spogliatoio, in partita, diciamo che dopo che segniamo spesso ci rilassiamo. Ma ripetiamo di non cambiare il gioco, andare in avanti, pressare per segnare il secondo gol e non aspettare che succeda qualcosa contro di noi. Era importante continuare a giocare, bisogna fare meglio in questo".