Juventus, McKennie da esubero a imprescindibile in 5 ruoli: altro rinnovo in vista

AFP via Getty Images

come per magia. La sassata con cui ha sbloccato l'andata del playoff in Champions League contro il PSV Eindhoven è solo l'ultimo capitolo di una storia incredibile.Torniamo indietro nel tempo di 8 mesi:, ma il nazionale statunitense rifiuta il trasferimento a Birmingham. L'arrivo del brasiliano non salta perché, poi parcheggiati in prestito rispettivamente a Valencia e Bologna prima e Middlesbrough poi.

. Lo stesso Thiago Motta ha spiegato dopo la vittoria per 2-1 sul PSV: "McKennie gioca di più perché ha caratteristiche diverse rispetto a Douglas Luiz, Koopmeiners e Thuram".Arrivato nel mercato estivo del 2020 dai tedeschi dello Schalke 04 per 26,5 milioni di euro tra prestito e riscatto più altri 3 milioni di eventuali bonus,fino al 2028 o al 2029: un riconoscimento meritato sul campo, dove finora ha collezionato 162 presenze in maglia bianconera con 18 gol. Tra cui la rete del vantaggio segnata 3 anni fa a San Siro contro l'Inter nella Supercoppa italiana poi vinta 2-1 in rimonta ai tempi supplementari dai nerazzurri, prossimo avversario della Juventus domenica sera allo Stadium. Dove i tifosi sognano di ammirare un altro numero di magia di McKennie.