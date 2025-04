Juventus, McKennie e Koopmeiners lavorano a parte. Per Tudor 8 giocatori indisponibili

Non ci sono sostanzialmente novità, dalla ripresa degli allenamenti in casa Juve. I bianconeri sono scesi in campo alla Continassa per inaugurare la settimana che porta alla sfida di Parma, per la quale l'infermeria potrebbe svuotarsi. Però più lentamente del previsto.Anche oggi, in quattro hanno lavorato a parte, mentre sono ben otto i giocatori che Tudor non ha a disposizione in questo preciso momento. Oltre ai lungodegentie naturalmente Arek, va contato Federico, che ne avrà per un paio di settimane, con il rientro fissato per gli ultimi impegni della stagione nel mese di maggio. A parte, oggi, hanno lavorato anche, usciti malconci dalla partita con il Lecce, e non hanno nemmeno recuperato, già assenti dai convocati.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

Per gli ultimi quattro, a ogni modo, si prevede un iter di recupero più veloce rispetto a quello di. Per, Parma era ormai nel mirino da tempo, pertoccherà aspettare l'evoluzione e le risposte al percorso di terapie e allenamenti differenziati. Si tratta comunque di affaticamenti muscolari, gestibili e per questo non in grado di destare una reale preoccupazione. Per entrambi, l'obiettivo è quello di rientrare con i compagni a ridosso dell'impegno del Tardini.