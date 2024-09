Ancora una volta la parabola dicon lasi è trasformata nel corso di un'estate. Il centrocampista statunitense è passato lentamente ma senza mezzi termini da escluso e virtualmente ceduto all'interno dell'operazione Douglas Luiz a perno importantissimo delle rotazioni di Thiago Motta. Il lavoro in campo è stata ancora una volta la chiave, ma il periodo vissuto a cavallo del mese di giugno non è stato semplice da gestire per lui. A confermarlo, ai microfoni de Il Bianconero ( LEGGI QUI ) è stato il padre del ragazzo, Jhon che ha ribadito la grande forza avuta dal figlio per risollevarsi.

"A volte capita di ritrovarsi con la testa sott'acqua, e quando accade è fondamentale stare lontano dai pericoli. Weston ha sempre avuto fiducia in se stesso, una fiducia che, unita alla consapevolezza di ciò che voleva, gli ha dato questa importante opportunità"."Cosa mi ha detto dopo il gol? Mi ha detto che è stata una bella sensazione segnare alla prima partita stagionale. Ora, ovviamente, spera di continuare così e farne molti altri."Penso che anche lo scorso anno Weston abbia fatto una buona stagione, per quanto ci siano sempre margini di miglioramento. Personalmente spero che tiri di più in porta quando ne ha l'occasione".

"Questo aspetto non è mai cambiato da quando ha cominciato a giocare a calcio. Lo ascolto ogni volta che parliamo, mi interessa di più come sta in quanto mio figlio che non in quanto calciatore. Gli chiedo come procedono le cose dal punto di vista della salute mentale, dei risparmi, della vita personale. Fin dall'inizio gli ho sempre detto tre cose: lavora duro, divertiti e sii rispettoso".