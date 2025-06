Juventus, mercato aperto anche per i portieri: Perin in partenza, due strade per sostituirlo

Unaguarda con attenzione massima al. Un’altra, nel frattempo, ragiona sul futuro, tra la costruzione della nuova area sportiva e un mercato che si annuncia particolarmente attivo. In attesa delle nomine ufficiali del nuovo direttore sportivo e del direttore tecnico, i bianconeri devono fare i conti con diversi giocatori dal destino incerto. Sono numerosi gli elementi in bilico, pronti a cambiare aria.. Il portiere, attualmente fermo per infortunio e assente dal gruppo partito per gli Stati Uniti, sta maturando una decisione importante: lasciare la Juventus. Dopo anni da secondo, sente di meritare un’ultima occasione da titolare, magari in una piazza dove poter rilanciare la seconda parte della sua carriera. Troppo poco lo spazio nell’ultima stagione, nonostante il triplo impegno. Non mancano le pretendenti. In Serie A si sono fatte avanti, entrambe in cerca di un portiere esperto e affidabile. Ma l’opzione più affascinante per Perin arriva dal. I rossoneri, guidati da Massimiliano, hanno valutato il profilo dell’ex Genoa. L’allenatore livornese e il portiere si conoscono bene, l’ipotesi resta in piedi anche se la pista non è al momento particolarmente calda.

. Difficile che il club bianconero – impegnato su diversi fronti di mercato -, possa andare alla ricerca di un profilo alla. Di Gregorio convince – è protagonista anche al Mondiale per Club -, e il ruolo di primo portiere è saldo nei suoi guantoni. A questo punto, si aprono due strade. La prima è la promozione in casa. Nel gruppo che si trova oggi negli Stati Uniti c’è il portiere dellaGiovanni. Il classe 2004 è reduce da una stagione eccellente: sempre presente anche nei momenti di maggiori difficoltà, trampolino di lancio quando la seconda squadra bianconera si è ripresa. In Serie B diversi club lo hanno chiesto in prestito, lui intanto studia da backup di Di Gregorio. L’altro scenario vede la Juventus andare sul mercato. In questo senso, il nome in cima alla lista è quello di Elia

La pista è concreta: il Cagliari lo riscatterà dal Napoli per 8 milioni di euro, ma non intende fare resistenza in caso di offerte interessanti. Con circa, il club di Giulini potrebbe infatti lasciarlo partire. La Juventus si è già mossa, ma dovrà affrontare la concorrenza del Torino, pronto a inserirsi nella corsa al portiere classe 2001. I granata osservano con attenzione la situazione, anche se tutto dipenderà dal futuro di Vanja Milinkovic-Savic, ancora in bilico e al centro di valutazioni interne. Caprile, reduce da una stagione positiva, rappresenta un profilo ideale per chi cerca affidabilità e prospettiva. Sullo sfondo ci sono anche i nomi die Guillaumedel Tolosa.