Juventus-Milan 1-0

Marcatore: Dybala 22' s.t. (J)

Assist: Higuain 22' s.t. (J)

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi (16' s.t. Douglas Costa); Higuain, Ronaldo (10' s.t. Dybala). A disp. Buffon, Pinsoglio, De Sciglio, Khedira, Ramsey, Danilo, Emre Can, Rugani, Rabiot, Demiral. All. Sarri.

Milan (4-3-2-1): G. Donnarumma; Conti, Duarte, Romagnoli, Hernandez; Paquetà (40' s.t. Rebic), Bennacer, Krunic (16' s.t. Bonaventura); Suso, Calhanoglu; Piatek (21' s.t. Leao). A disp. Reina, A. Donnarumma, Calabria, Biglia, Caldara, Gabbia, Rodriguerz. All. Pioli.

Arbitro: Maresca di Napoli.

V.A.R.: Mazzoleni di Bergamo.

Ammoniti: 40' p.t. Krunic (M), 45' p.t. Bennacer (M), 12' s.t. Cuadrado (J), 44' s.t Duarte (M), 46' s.t. Calhanoglu (M), 46' s.t. Suso (M).